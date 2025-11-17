Сегодня в Беларуси последний день уплаты имущественных налогов за 2024 год, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

Произвести уплату имущественных налогов единым имущественным платежом можно через ЕРИП следующим образом: платежи и переводы — система «Расчет» (ЕРИП) — налоги — выбрать город или область/район (населенный пункт по месту регистрации физического лица) — ИМНС по району или управление / отдел по работе плательщиками (УРП, ОРП) по району (налоговый орган по месту регистрации физического лица) — единый имущественный платеж — учетный номер плательщика (УНП). Там можно ознакомиться с суммой единого имущественного платежа и нажать «Оплатить».

Также внести платеж можно в инфокиосках и банкоматах, почтовых и банковских отделениях.

За несвоевременную уплату (неуплату) сумм имущественных налогов предусмотрены начисление пени, административная ответственность, принудительное взыскание неуплаченных сумм.