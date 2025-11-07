Уважаемые жители Будакошелевщины, примите искренние поздравления с Днем Октябрьской революции!



В этот день мы отдаем дань уважения старшим поколениям, заложившим основу национальной государственности, отстоявшим независимость страны в годы военного лихолетья, прославлявших республику своими достижениями. Тем, кто верил в светлое будущее и шел на подвиг во имя идеи. Именно безграничная любовь к Родине, единство и трудолюбие помогли им пройти все испытания и отстоять право свободно жить на родной земле.

События Великого Октября послужили импульсом развития белорусского государства. И сегодня, сохраняя историческую правду, мы чтим этот день как символ торжества справедливости и мужества наших предков.

Пусть День Октябрьской революции будет напоминанием о высоких идеалах и благородных целях, побудит каждого из нас еще раз задуматься о пройденном и предстоящем, поможет прийти к согласию и созиданию. Мира, добра, уверенности в завтрашнем дне! С праздником!