Уважаемые жители Будакошелевщины, примите искренние поздравления с 82-й годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков!

27 ноября – священная дата в истории нашей малой родины, напоминающая о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, мужестве и героизме наших защитников – отцов, дедов и прадедов, партизан и подпольщиков, о слезах матерей, жен и детей, потерявших родных и близких. Время не способно стереть память о тех, кто отдал жизнь во имя независимости Родины, кто подарил нам право свободно жить на родной земле. Вечная им слава!

Огромная благодарность вам, дорогие ветераны, за Победу, за самоотверженный послевоенный труд. Вы поднимали район из пепла и руин, восстанавливали народное хозяйство, заложив прочный фундамент для нынешних и будущих достижений. И наш святой долг – достойно продолжать традиции предков, приумножать богатство Будакошелевщины.

Доброго всем здоровья, радости и оптимизма, успехов в каждом благом деле, уверенности в завтрашнем дне!