От имени Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь примите теплые поздравления с профессиональным праздником — Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.

Сельское хозяйство занимает особое место в экономике нашей страны, является стратегически важной отраслью, которая обеспечивает продовольственную безопасность, устойчивое развитие сельских территорий и рост благосостояния граждан. На протяжении уже трех десятилетий в ноябре мы чествуем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и выражаем им слова искренней благодарности за их нелегкий труд и профессионализм.

Агропромышленный комплекс на протяжении многих лет стабильно демонстрирует высокие результаты. Применение инновационных и цифровых технологий, внедрение передовых научных разработок, развитие собственной сырьевой базы способствует повышению объема производства, улучшению качества и конкурентоспособности продукции, расширению географии экспорта.

Развитие отрасли стало возможным благодаря высокому мастерству, ответственности и любви к родной земле представителей многочисленных профессий АПК и перерабатывающей промышленности. Ваш труд вносит существенный вклад в решение задач социально-экономического развития нашей страны.

Особые слова благодарности — ветеранам. Ваш профессионализм, знания и опыт, многолетняя преданность делу, заслуживает высокой признательности и уважения и являются достойным примером новому поколению работников.

Дорогие друзья! В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, стабильности и новых профессиональных достижений. Пусть в ваших домах царят тепло и мир, а на полях — щедрый урожай, символ процветания и силы нашей родной Беларуси.

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь