Принцип действия АПИ очень прост: когда дым прерывает лазерный луч, включается сигнал. Причем этот звук может «перекричать» пылесос и даже «дозваться» хозяина, который трудиться на огороде за домом.





Чтобы система сработала не слишком поздно и сработала вообще, лучше всего устанавливать пожарный извещатель в центральной части потолка с небольшим смещением в сторону окна или двери, где, как правило, движутся воздушные потоки. К слову, монтаж прибора – дело нехитрое, специалистов звать не нужно, достаточно закрутить пару саморезов.

Проверить исправность АПИ можно самостоятельно, нажав на кнопку-индикатор. Подал сигнал – все в порядке. Об этом же говорят и периодические проблески индикатора. Если же АПИ стал издавать звуки – это значит, что пора менять батарейку. Периодически следует очищать дымовую камеру извещателя от пыли обычным пылесосом или продувать феном.

Ложные срабатывания случаются из-за оседания в отверстиях дымовой камеры пыли и паров жира. Спасатели рекомендуют обращать внимание на каждую сработку АПИ, даже если раньше случались ложные, ведь беда может прийти в любой момент.

Сегодня для более эффективной работы автономные пожарные извещатели объединяют в сеть с внешним светозвуковым устройством, которое устанавливается на лестничной площадке или фасаде частного дома. Так о сработке смогут узнать не только находиться внутри жилища люди, но и соседи, и просто прохожие, и тем самым спасти чью-то жизнь.

Кому установят АПИ

С января 2004 г., согласно строительным нормам, жилые комнаты жилых зданий следует оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями. А это значит, что во всех новых многоэтажках в квартирах в каждой комнате устанавливаются АПИ. А их самовольный демонтаж или неисправность – это уже административное правонарушение, влекущее за собой штраф.

Что делать, если вы услышали звук сработки светозвукового устройства на фасаде домовладения?

Подойдите к дому и проверьте, все ли в порядке, не нужна ли помощь.

При обнаружении задымления или возгорания немедленно вызывайте спасателей по номерам 101 или 112.

Окажите помощь в случае необходимости в эвакуации жильцов.

Если сработал извещатель

Прежде всего надо оценить обстановку. Проверьте домовладение на наличие дыма. Считается, что человек самостоятельно может справиться с возгоранием по площади не больше футбольного мяча. Если потушить огонь в течение 1 минуты не получилось, немедленно вызывайте спасателей, и далее четко выполняйте инструкции диспетчеров.

Буда-Кошелевский РОЧС