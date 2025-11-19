Правительство Литвы приняло решение открыть два пункта пропуска на границе с Беларусью, которые были временно закрыты более двух недель, сообщают литовские СМИ.

Речь идет о пунктах пропуска «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог») и «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони»). Они должны быть открыты с завтрашнего дня, 20 ноября.

«Учитывая решения Национальной комиссии безопасности, принятые 18 ноября этого года, что обстоятельства изменились и ограничения на пересечение государственной границы, установленные 29 октября 2025 года больше не являются необходимыми для обеспечения внутренней безопасности, целесообразно отменить ограничения, установленные упомянутым постановлением», — заявил на заседании глава МВД Литвы Владислав Кондратович.

Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что Комиссия по национальной безопасности рекомендует открыть эти КПП на литовско-белорусской границе. По ее словам, подготовка к открытию границы займет один день.

Ранее литовская сторона планировала оставить КПП закрытыми до 30 ноября.