В Беларуси определены сроки проведения новогодних благотворительных акций «Наши дети» и «От всей души». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе правительства.

Мероприятия акций будут проводиться ежегодно: «Наши дети» — с 15 декабря по 14 января, «От всей души» — с 23 декабря по 14 января. Эти акции проводятся по инициативе главы государства.

Акция «Наши дети» направлена на поддержку детей из малообеспеченных семей, семей, где воспитываются дети-сироты, дети-инвалиды, и других категорий.

Акция «От всей души» направлена на поддержку пожилых людей, включение детей и молодежи в деятельность по оказанию помощи и проявление обществом внимания и заботы о старшем поколении.