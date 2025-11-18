Основное внимание на встрече Валентин Антонович уделил социально-экономическому развитию района. Председатель райисполкома отметил, что по итогам девяти месяцев район сработал стабильно. Поставленные задачи по его социально-экономическому развитию выполняются: обеспечен рост заработной платы, темп роста инвестиций в основной капитал составил 117%, экспорт товаров по району – 115,0 млн. долл. США, или 106,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Создано 8 новых юрлиц – субъектов малого бизнеса, зарегистрировано 23 индивидуальных предпринимателя. Объем строительно-монтажных работ за девять месяцев текущего года по району выполнен на 108,8%, введено в эксплуатацию 7 109 кв.м жилья, что составило 100,9% к годовому заданию. Обеспечен значительный прирост не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве. Более пяти лет район занимает первое место в области по валовому сбору зерновых. За январь-сентябрь текущего года производство валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах составло 219,5 млн. руб., или 119,4% к аналогичному периоду 2024-го

Валентин Ундруль отметил, что в районе делается все необходимое для улучшения качества жизни людей. В частности, в Коммунаре планируется возведение 60-квартирного дома, в котором 35 квартир будут предназначены для работников РУП «Белоруснефть-Особино», 10 – для молодых специалистов с наиболее востребованными в районе профессиями. Запланирована также модернизация старого жилья, строительство новых производственных объектов с современным оборудованием. Проводится реконструкция центрального стадиона в г. Буда-Кошелево, в перспективе – строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в райцентре. Большие преобразования в следующем году ожидают горпоселок Уваровичи.

В ходе диалога жителями Гусевицы был поднят вопрос об оборудовании в населенном пункте площадки для сбора растительных отходов. Глава района пояснил, что согласно действующим техническим нормативам, растительные отходы не являются коммунальными отходами и подлежат особому обращению. К ним относятся: скошенная трава, опавшие листья, сорняки, обрезанные ветки и кустарники. Выброс их в контейнеры для твердых коммунальных отходов и в мешки для мусора нарушает законодательство об обращении с отходами. Самый экологичный способ – утилизация, особенно для тех, кто занимается огородом или садом. Компост – это натуральное удобрение, которое пригодится на участке. Вывоз их возможен только через специализированные организации. Для этого необходимо заключить договор с организацией, предоставляющей жилищно-коммунальные услуги в районе. Строительные отходы также вывозятся коммунальными службами по заявке жителей.

Татьяна Титоренко

Фото автора