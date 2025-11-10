Глава района рассказал о социально-экономическом развитии района, отметив, что в целом экономика сработала стабильно. В районе обеспечен темп роста заработной платы (121%). За девять месяцев текущего года инвестиции в основной капитал составили – 125,9 млн. руб. (115,6% в сопоставимых ценах), совокупные поступления доходов консолидированного бюджета – 10096,3 тыс. руб., или 112,2% по соотношению к аналогичному периоду прошлого года. По итогам работы за январь-август экспорт товаров по району – 102,0 млн. долл. США или 106,0%. Создано 7 новых юрлиц – субъектов малого бизнеса, зарегистрировано 23 индивидуальных предпринимателя. За январь-сентябрь текущего года производство валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах составило 219,5 млн. руб. или 119,4% к аналогичному периоду 2024-го. Объем строительно-монтажных работ за девять месяцев текущего года по району выполнен на 108,8%, введено в эксплуатацию 7 109 кв.м жилья, что составило 100,9% к годовому заданию. Вместе с тем, не обеспечено выполнение трех показателей. Доведенным заданиям по выпуску продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях, снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) подведомственных организаций, выполнению объема подрядных работ следует уделить особое внимание.

Валентин Антонович отметил, что в районе делается все необходимое для улучшения качества жизни людей, привлечения молодых специалистов и их закрепления в хозяйствах. В частности, в Коммунаре планируется возведение 60-квартирного дома, в котором 35 квартир будут предназначены для работников РУП «Белоруснефть-Особино», 10 – для молодых специалистов с наиболее востребованными в районе профессиями. Запланирована также модернизация старого жилья, строительство новых производственных объектов с современным оборудованием. Большие преобразования ожидают в 2026 году горпоселок Уваровичи.

Председатель райисполкома подчеркнул, что в числе основных задач, стоящих перед сельхозпредприятиями, в том числе и СУП «Морозовичи-Агро», – обеспечение снижения себестоимости, улучшение качества молока, сохранность стада. «Есть все необходимое, чтобы вы и дальше эффективно работали, улучшали свои показатели. От того, насколько успешно и качественно вы сработаете, зависит благосостояние не только района, но и каждого работника, – обозначил глава района. – И сделать это можно только при повышении личной ответственности каждого из вас».

В ходе диалога работники сельхозпредприятия обратились к главе района с просьбой оказать содействие в ремонте подъездной дороги к МТФ «Папоротное». Окончательное решение будет принято по итогам изучения данного вопроса соответствующими службами.

Татьяна ТИТОРЕНКО

Фото автора