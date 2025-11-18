Медики и педагоги, аграрии и экономисты, повара и юристы, инженеры и работники культуры, представители лесной отрасли и другие молодые специалисты самых разных отраслей собрались в аграрно-техническом колледже, чтобы в формате открытого диалога пообщаться с руководством района и друг с другом.



Мероприятие началось с экскурсии по учреждению, где гостям показали учебные аудитории и лаборатории, в которых готовят сельскохозяйственные кадры для района и области.

В преддверии очередной годовщины освобождения Будакошелевщины от немецко-фашистских захватчиков, главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси» Марина Агажельская рассказала молодым специалистам о трагических страницах истории родного края в годы Великой Отечественной войны. Она напомнила, что район пережил тяжелые годы оккупации, в ходе которых были уничтожены десятки деревень, погибли тысячи мирных жителей. Марина Владимировна отметила, что память о подвиге народа и уважение к истории являются фундаментом для построения будущего страны.

Вступая в диалог, Валентин Ундруль акцентировал внимание на значимости молодежи для развития региона и всей страны. Он подчеркнул, что сегодня важны не только знания, но и личная заинтересованность каждого из молодых людей, стремление приносить пользу своей стране и малой родине. Председатель райисполкома подробно рассказал о социально-экономическом потенциале Будакошелевщины, его аграрной и промышленной специализации, а также о перспективных проектах, таких как реконструкция городского стадиона, строительство нового жилья.

Руслан Вегера, обращаясь к молодым специалистам, обозначил: «Будущее нашей страны создается сегодня, и именно вам предстоит определять пути ее развития. Активная гражданская позиция молодежи, ваши идеи и инициативы крайне важны для построения сильной и процветающей Беларуси».

Одной из важных тем диалога стало предстоящее Всебелорусское народное собрание. Руслан Николаевич назвал его уникальным органом народовластия, основной задачей которого является обеспечение политической стабильности и суверенитета страны. Парламентарий раскрыл перспективы развития Беларуси на ближайшую пятилетку, отметив, что утвержденная программа социально-экономического развития будет нацелена на раскрытие человеческого потенциала, поддержку регионов и высокотехнологичных производств.

В ходе живой беседы молодые специалисты смогли задать интересующие их вопросы, которые касались не только карьерного роста, но и баланса между работой и личной жизнью. Руководители на собственных примерах рассказали, как им удается совмещать ответственную должность с семейным времяпрепровождением и отдыхом.

Представители служб и отделов райисполкома, «Беларусбанка» подробно проинформировали молодежь о действующих в районе социальных гарантиях, льготных кредитах, а также о возможностях для творческой и спортивной самореализации.

Елизавета Малая

Фото Татьяны Титоренко