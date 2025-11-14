По основной теме «Роль семейных ценностей в современном обществе» выступила директор Буда-Кошелевской детской школы искусств, депутат районного Совета депутатов Людмила Ветошкина. Она подчеркнула, что со стороны государства уделяется большое внимание сохранению института семьи, где отец – это глава всего рода, а мать – хранительница очага. Согласно Конституции Республики Беларусь, брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под опекой государства. В стране реализуется комплекс мер, рассчитанных на поддержку семей, воспитывающих детей, с особым акцентом на многодетные семьи. В целях поддержания института семьи в Беларуси введен ряд социальных пособий и государственных гарантий.

Обсуждали на встрече и тему благоустройства. Как отметил главный санитарный врач района Сергей Антонов, жители обязаны содержать прилегающие территории в порядке. С площадью их обслуживания можно ознакомиться в Постановлении Совета Министров РБ №430 «О порядке определения размеров (пределов) территорий для выполнения работ по поддержанию их надлежащего санитарного состояния».

Сергей Халдай призвал участников встречи не только содержать в порядке свои придомовые территории, но и по возможности помогать соседям, а также обслуживающим организациям. Задача для всех одна: сделать так, чтобы возле домов, дорог и других объектов все было благоустроено. А выполнить ее можно только сообща.

Также глава депутатского корпуса напомнил о том, что сегодня в районе проводится вакцинация, и все желающие могут привиться от гриппа.

На поступившие в ходе встречи вопросы были даны компетентные разъяснения.

Евгений Коновалов

Фото автора