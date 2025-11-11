Советы водителям: в тумане снизьте скорость, увеличьте дистанцию и боковой интервал, включите ближний свет и противотуманные фары, не пользуйтесь дальним светом. Придерживайтесь правой стороны. При невозможности продолжать движение включите аварийную световую сигнализацию, плавно снизьте скорость до минимальной и покиньте проезжую часть.

Следите за исправностью внешних световых приборов, щеток стеклоочистителя, системы обдува и обогрева салона.

Все действия водителя в мокрую погоду и гололедицу должны быть плавными и особенно осторожными на мостах, путепроводах, крутых подъемах и спусках, в поворотах.

Пешеходам нужно пересекать проезжую часть только в разрешенных местах. В темноте обозначать себя одеждой повышенной видимости и фликерами. Не надевать наушники, не загораживать обзор элементами одежды.

Гомельщина официально