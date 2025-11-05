Николай Владимирович из Гомеля просит привести в порядок участок дороги, соединяющий населенные пункты Марковичи, Черетянка и Новая Гута в Гомельском районе. Сейчас она гравийная, однако сельхозтехника периодически раскатывает полотно, после чего легковушкам трудно проехать. В идеале, отметил дозвонившийся, чтобы дорога стала асфальтированной.

«В ближайшее время будет составлен список дорог, которые отремонтируем в ближайшую пятилетку с учетом востребованности и нагрузки. В течение ноября дадим вам конкретный ответ по данному участку», – резюмировал глава региона.

Жительница деревни Краснобережье попросила увеличить количество государственных маршруток из Лельчиц в Гомель, поскольку частный транспорт не всегда добросовестно выполняет рейсы. Губернатор заверил, что ситуация будет изучена: если социальный стандарт выполняется, то добавлять рейсы нецелесообразно.

