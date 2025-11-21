В рамках одноименного республиканского пионерского марафона Витебск встретил делегатов детских палат из Гомельской, Витебской и Смоленской областей. Мероприятие стало площадкой для живого общения, обмена опытом и новых совместных проектов.

В составе делегации Гомельского областного Совета ОО «БРПО» в мероприятии принял участие председатель детской палаты Буда-Кошелевского районного Совета ОО «БРПО» Максим Роговой.

Программа дня была насыщенной: после пешей прогулки по городу участников ждали тренинги на знакомство и командообразование, творческие мастер-классы и экскурсия в музей бывших малолетних узников фашистских концлагерей, которая напомнила о важности мира и дружбы.

Ярким примером эффективной работы стала презентация деятельности пионерской дружины имени Л.М. Доватора гимназии №3 г. Витебска им. А.С. Пушкина.

Завершился день торжественным подведением итогов, кульминацией которого стали инициативы, предложенные пионерами-лидерами.