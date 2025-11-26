Президент России Владимир Путин на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко 26 ноября намерен обсудить тему обеспечения безопасности Союзного государства и текущего состояния дел по урегулированию украинского конфликта мирными средствами. Об этом он заявил в начале встречи с белорусским лидером, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Путина, одна из тем разговора с белорусским коллегой — обеспечение безопасности Союзного государства, и здесь обоим лидерам «есть о чем поговорить». В частности, недавно во время телефонного разговора Александр Лукашенко проинформировал Президента России про текущие отношения со странами-соседями.

«Я вас с удовольствием проинформирую, что у нас происходит на направлении достижения приемлемых для нас результатов, искомых для нас результатов мирными средствами на украинском направлении. Я знаю, что вы всегда в курсе, вас всегда это беспокоит. И вы тоже один из тех людей, который стремится к тому, чтобы этот конфликт был закончен», — сказал Президент России.