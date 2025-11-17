В работе принял участие председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай.

На приеме граждан к депутату Палаты представителей Национального собрания обратился житель райцентра с вопросом подключения электроэнергии его домовладения к сетям. По данной теме были даны соответствующие разъяснения.

В Бушевской школе Руслана Вегеру ознакомили с проводимой работой по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Педагоги и школьники представили парламентарию проекты, реализуемые в данном направлении. С мысли о том, что именно учителя должны быть инициаторами проектов, а задача детей – подхватывать и реализовывать идеи вместе, начал встречу с коллективом Руслан Николаевич. Он поблагодарил педагогов за то, что они тонко чувствуют импульс времени – времени вызовов, угроз и испытаний – и уделяют этому огромное внимание.

Парламентарий акцентировал внимание на предстоящем важном общественно-политическом событии в жизни страны – проведении 18-19 декабря заседания ВНС, на повестке дня которого – принятие программы социально-экономического развития Беларуси на ближайшую пятилетку. «Вопрос очень важный: программа четко обозначает контуры страны, которую мы имеем сегодня – крепкую, уверенную в себе, и которую мы увидим в ближайшем будущем и передадим нашим детям», – обозначил Руслан Вегера. Среди приоритетов программы – акцент на развитие регионов, равномерное распределение трудовых ресурсов, социальная ориентированность.

Посещая учреждение образования, Руслан Вегера интересовался также организацией питания школьников: наличием технологического оборудования, контролем за работой пищеблока, составлением меню и востребованностью у учащихся тех или иных блюд.

Наталья Логунова

Фото автора