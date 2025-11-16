«Этот день – признание вашего самоотверженного труда, вашего умения работать на земле с любовью и отдачей. В этом году вы вырастили достойный урожай, вашими трудами увеличены продуктивность животноводства и объемы переработки».

География экспорта гомельской продукции расширяется, отметил губернатор:

«Наши мясомолочные перерабатывающие предприятия поставляют продукцию не только по всей Беларуси, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. За этим стоят современные технологии, ответственность руководителей и мастерство каждого из вас».

Особые слова признательности глава региона выразил ветеранам отрасли, чье трудолюбие и опыт стали прочным фундаментом сегодняшних успехов.

