21 ноября в период с 00.00 до 8.00 в связи с плановыми работами будет отсутствовать доступ к услугам СПД (IMS телефония, byfly, ZALA, VPN, на сети доступа HomeWiFi, видеоконтроль и др.) для абонентов н.п. Рогинь, Дербичи, Церковье, Николаевка, Неговка, Липиничи, Буда-Люшевская, Шарибовка из диапазона нумерации 70000-79999, 40000-40999.

При пропадании телефонной связи доступ к экстренным службам 101, 102, 103, 104, 112 возможен посредством мобильных телефонов.

Справки по телефону: 123.

Приносим извинения за временные неудобства.

