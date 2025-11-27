Радость праздника и вдохновение свыше даются человеку потрудившемуся. Это отметил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, комментируя по просьбе корреспондента БЕЛТА значение предстоящего Рождественского поста.

«Вступая в Рождественский пост, мы тем самым готовимся к Рождеству Христову. Чтобы это был не просто праздник, к которому готовимся установлением елки, проведением праздничных, радостных мероприятий. Важно, чтобы внутренне каждый человек был подготовлен к празднику — душа его стала лучше, чище. Это и участие в таинствах, и внутренняя работа над собой, чтобы душу сделать лучше и совершеннее ради Господа, который пришел на землю ради нас, ради нашего спасения», — сказал митрополит Вениамин.

Владыка отметил, что время Рождественского поста следует использовать с пользой для души. Предновогодняя радостная, многозаботливая суета не должна помешать подготовиться к Рождеству Христову и с обновленной душой, светло встречать и Новый год, и Рождество Христово, а затем и праздник Богоявления.

«Тот, кто проходит пост в полноте духовной, тот больше чувствует радость праздника и вдохновение свыше, которое дается человеку потрудившемуся», — добавил митрополит Вениамин.

У православных верующих Рождественский пост начнется 28 ноября и продлится сорок дней — по 6 января (Рождественский сочельник). Этот период готовит верующих к светлому празднику Рождества Христова. Рождественский пост менее строгий, чем Великий и Успенский.