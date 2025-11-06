Мостостроители фактически возвели новое сооружение длиной более 900 метров и шириной проезжей части семь метров, пролетное строение — новое.

С одной стороны тротуар расширили до трех метров с устройством велодорожки, появилась смотровая площадка, лифты для маломобильных граждан. Вновь установленные лестницы ведут к примостовой площади и пляжной зоне. Изюминкой моста стала усиленная гибкая арка.

Учитывая интенсивность движения и загруженность объездной дороги, ввод объекта в эксплуатацию разгрузит дорогу Р-31 и сократит время в пути на 30 минут.

По всей длине конструкции установлена архитектурно-декоративная подсветка, освещение.

