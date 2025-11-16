Сегодня СУП «Морозовичи-Агро» – это современное сельхозпредприятие. Его развитию способствуют грамотное руководство и трудолюбивый коллектив.

Именно благодаря сплоченности и ответственности всех тружеников за 10 месяцев текущего года хозяйству удалось достичь значимых показателей в растениеводстве и животноводстве. Валовой сбор зерна (без учета кукурузы) составил 6470 т, что на 21,6% больше к аналогичному периоду прошлого года. Порадовала и урожайность зерновых: она увеличилась на 3,8 ц/га в сравнении с 2024-м и достигла 37,5 ц/га (второй результат в районе). Аграрии намолотили 5522 т пшеницы, 389 – озимого рапса, 326 т овса. Также убирали вику и виковые смеси (306 т), ячмень (256 т), гречиху (60 т). Что касается кормовой базы, то на 1 ноября было заготовлено 710 т сена, 11225 т сенажа и 17480 т силоса. Как отмечает директор сельхозпредприятия Александр Хаврученко, такого количества питательных кормов хватит крупному рогатому скоту на весь зимне-стойловый период.

В животноводстве также делается все необходимое, чтобы увеличить надои, привесы и не допустить падежа скота. По итогам 2024 года хозяйство стало победителем районного социально-экономического соревнования среди сельхозпредприятий за лучшие результаты по производству молока. За 10 месяцев текущего его произведено 6008 т, что на 10,3 процента больше к уровню 2024-го. Из общего количества надоенного молока более 81 процента – сорт «Экстра». Радуют прибавки в среднем удое на корову: он вырос на 246 кг и равен 4531 кг. Производство мяса (продукция выращивания) достигло 441 т, среднесуточный привес – 694 г.

Отдельное внимание в сельхозпредприятии уделяют агрокультуре. Ухоженными здесь выглядят не только поля, но и территории структурных подразделений. Поэтому неудивительно, что СУП «Морозовичи-Агро» в этом году, как и в предыдущие, стало победителем областного смотра-конкурса «Землепользование высокой культуры земледелия, благоустройство животноводческих ферм и комплексов» среди сельскохозяйственных организаций. А в награду за это получили новую технику.

В СУП «Морозовичи-Агро» работают трудолюбивые люди. Одна из них – полевод Ирина Вавилюк. Хоть она и не коренная жительница, но Морозовичи называет родным домом. Полеводом в хозяйстве была и ее мать. Работа непростая, требует немалых физических сил. Особенно с весны до осени, когда входят в рост зерновые, идет видовая прополка, а в период жатвы на зернотоке осуществляется приемка зерна. Сейчас Ирина Вавилюк отпускает автомобили с плющенным кукурузным зерном, занимается помолом муки.

Ответственно подходит к исполнению своих обязанностей и заведующий машинным двором Александр Дроздов. Любовь к технике ему привил отец, который сегодня работает водителем в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». Александр Михайлович окончил аграрно-технический колледж, сельскохозяйственную академию. В хозяйстве он чуть более полутора лет, но уже зарекомендовал себя грамотным специалистом, хорошо знающим все машины и агрегаты. Он отвечает за подготовку техники, осуществляет контроль за наличием и своевременным приобретением запасных частей и т.д. Во многом благодаря слаженным действиям Александра Дроздова и его подчиненных, а их у него более 20-ти, вопросов по готовности тракторов, комбайнов, прицепных агрегатов не возникает.

Со своей работой хорошо справляется и слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования МТФ «Папоротное» Виктор Недогреенко. Занимается он подготовкой доильных аппаратов и уходом за ними, следит за функционированием молочных линий, емкостей-охладителей. Виктор Петрович понимает всю важность процесса, влияющего на качество получаемого молока. Малейший недосмотр – и можно потерять в сортности, а это напрямую сказывается на прибыли от реализации продукции. Поэтому перед каждой дойкой несколько раз внимательно осматривает оборудование. За добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство в 2023 году он был награжден Почетной грамотой Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза работников АПК.

Немало грамот и благодарностей и у водителя Геннадия Зекова. Свой трудовой путь уроженец Потаповки начинал в местном колхозе. В Морозовичах работает вот уже 18 лет. Раньше на тракторе обеспечивал кормом скот, отвозил с полей зеленую массу, а сегодня его основная задача – доставить операторов машинного доения на фермы и обратно, подвезти механизаторов на мехдвор. Никогда еще не было такого, чтобы люди опоздали на работу.

Пунктуальность присуща и механизатору Игорю Парфененко. В этом году исполнилось 15 лет, как он трудится в СУП «Морозовичи-Агро». Его можно назвать мастером на все руки: он и траву косит, и зеленую массу отвозит, и зерно убирает. К слову, в нынешнюю уборочную кампанию намолотил более 1000 т зерновых, за что был награжден дипломом райисполкома. Как отмечает аграрий, больше всего ему нравится работать в поле: именно там чувствует себя в своей стихии.

В СУП «Морозовичи-Агро» думают на перспективу. Коллектив ежегодно пополняется молодыми специалистами. Для них в хозяйстве созданы все условия для плодотворной работы. Нет проблем и с обеспечением жильем. Этот вопрос решили еще в 2022 году, когда возвели многоквартирный дом. По словам Александра Хаврученко, тех, кто умеет хорошо работать, всегда рады видеть в сельхозпредприятии.

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора

УНП 491480909