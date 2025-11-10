Ноябрь начался с аномально теплой погоды, однако с середины месяца ожидается переход к предзимним условиям. Ожидается, что дожди будут сменяться мокрым снегом, а северные ветра начнут усиливаться, что приведет к снижению температур близко к нулю. Об этом рассказал синоптик Дмитрий Рябов в программе «Метеогид» на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

В начале недели ожидается влияние холодного атмосферного фронта и влажных воздушных масс. Погода будет облачной с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Ночью и утром вероятность туманов будет высокой. Ветер будет умеренным, а влажность достигнет 90%. Температура ночью будет колебаться от 1 градуса со знаком минус на севере до 7 градусов тепла на юге, а днем составит от 7 до 10 градусов тепла.

Середина недели принесет влияние области высокого атмосферного давления. Существенных осадков не предсказывается, лишь на юго-востоке возможны кратковременные дожди. Ночью и утром ожидаются туман и умеренный ветер. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов со знаком плюс, а днем — от 6 до 10 градусов тепла.

Во второй половине недели погодные условия останутся под контролем области высокого атмосферного давления. Дожди маловероятны, но возможны туман и гололед. Ветер будет юго-западным, умеренным, а влажность — до 80%. Ночью температура составит от 0 до 6 градусов тепла, а днем в четверг — до 10 градусов выше нуля, в пятницу — от 6 до 10 градусов тепла.

В выходные влияние антициклона приведет к отсутствию существенных осадков. Ожидается умеренный ветер, туман и видимость до полукилометра. Ночью температура будет варьироваться от 1 до 6 градусов тепла, а в середине дня в субботу составит 5-9 градусов со знаком плюс, в воскресенье — от 1 градуса в Витебске до 8 градусов тепла в Бресте.