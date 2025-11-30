Первая неделя декабря в Беларуси будет тёплой, дождливой и туманной — настоящая зима пока на паузе. По прогнозу синоптика Дмитрия Рябова, юго-западные ветры принесут теплый и влажный воздух, а ночами и по утрам на дорогах местами сохранятся гололед и скользкость. Настоящий зимний характер, с метелями и снегом, пока лишь заглядывает с атлантических циклонов, а погода будет колебаться между дождями и кратковременными осадками.
Снеговик на дороге
Первая неделя декабря продолжит традицию теплого ноября. Юго-западные ветры принесут теплый и влажный воздух, поэтому среднесуточная температура будет на 1-3°С выше нормы. Осадков немного — снег пока решительно не торопится.
Понедельник и вторник: туман, гололед и осторожность на дорогах
В начале недели Беларусь окажется на западной периферии большого антициклона над Средней Волгой. Ожидается облачная погода с редкими прояснениями. Почти без осадков, но по ночам и по утрам возможны туман и слабый гололед — на дорогах стоит быть внимательными.
- Ветер: южный, умеренный
- Влажность: до 90%
- Температура ночью: от −2°С до +3°С
- Днем: понедельник +1…+5°С, вторник +1…+6°С
Среда: немного ясности, но туманы остаются
В среду сохраняется влияние высокого давления — осадков по-прежнему мало. Утром видимость ограничена туманом до полукилометра, местами скользко.
- Ветер: южный, умеренный
- Влажность: до 80%
- Температура ночью: −1…+4°С
- Днем: +2…+5°С
Четверг и пятница: антициклон в деле
Четверг и пятница будут под контролем устойчивого антициклона. Осадков почти не будет, а ночные и утренние туманы с гололедом сохранятся.
- Ветер: южный и юго-восточный, умеренный
- Влажность: около 80%
- Температура: ночью около 0°С, днём до +5°С
Выходные: легкие осадки и гололед
В субботу и воскресенье на погоду повлияют область повышенного давления и малоактивные фронты. Возможны кратковременные небольшие осадки. Ночью и утром — туман и гололедица, так что водителям и пешеходам лучше проявить осторожность.
- Ветер: юго-восточный, умеренный
- Влажность: до 70%
- Температура ночью: −2…+4°С
- Днем: +1…+5°С
Совет синоптика
— Зима пока «присматривается» к Беларуси, но по улицам уже стоит быть внимательными: туман, гололед и скользкие дороги сохраняются почти всю неделю, — отметил Дмитрий Рябов.
Так что пока настоящего снега ждём не скоро, а вот зонтик, резиновую подошву и осторожность на дорогах — точно пригодятся.