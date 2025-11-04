Каждый год, по данным ВОЗ, от последствий курения в мире умирает 7,7 млн человек.

Масштабная антиникотиновая акция приурочена ко Дню некурения, который проводится по инициативе Международного союза по борьбе с раком ежегодно, в 3-й четверг ноября. Цель ее — активно вовлечь население в борьбу с этой пагубной привычкой, объединив усилия граждан, медицинских работников и волонтеров.

Инициатива призвана донести мысль о том, что здоровье нации — это ответственность каждого. Несмотря на положительную динамику — снижение числа курильщиков среди взрослого населения — появились новые вызовы. За последние 5 лет количество потребителей электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака выросло в 20 раз. 90% курильщиков начинают курить в возрасте до 25 лет.

Многие не осознают, что табачный дым содержит свыше 4000 химических соединений, из которых 43 являются известными канцерогенами, а также радиоактивные полоний, свинец и висмут.

Курение — это мощный фактор риска развития не только онкологических заболеваний (рака легкого, гортани, пищевода), но и сердечно-сосудистых патологий, хронического бронхита, инсультов и проблем с репродуктивной системой.

Советы для тех, кто хочет бросить курить: