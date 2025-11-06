В филиале ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» ведутся работы по поднятию зяби. Они выполнены на 1140 га.

Механизатор Владимир Климов – один из тех, кому поручено это задание. Как и к любому другому делу, относится к его выполнению ответственно.

– Если хорошо сработаем сейчас, то весной сможем засеять поля в агрономические сроки. Во-первых, поднятие зяби улучшает структуру и плодородие почвы. Во-вторых, при наличии зимних заморозков погибают до 50 процентов вредителей. В-третьих, в немалом количестве уничтожаются сорняки, – рассказал Владимир Иванович. – Так что пахать землю надо внимательно, не оставляя нетронутых участков.

В хозяйстве аграрий работает более 30 лет, решив пойти по стопам отца, который многие годы был водителем грузового автомобиля.

– Когда он приезжал на обед, я тут же бежал в кабину. Отец видел, что мне очень интересно все, что связано с транспортом, агрегатами. Если машина выходила из строя, я нередко помогал в ее починке. Так и полюбил сельхозтехнику, – отметил механизатор. – В основном я работаю на тракторе: сею, пашу, отвожу зеленую массу. Но с наступлением уборочной кампании пересаживаюсь за руль комбайна.

Кстати, в нынешнем году Владимир Климов убирал зерновые в одном экипаже вместе с сыном Андреем, намолотив более 1000 тонн зерна. Климов-младший мог остаться в армии и служить пограничником, но перенятая от отца любовь к сельхозмашинам привела его в родное хозяйство.

Участвует в поднятии зяби и техника, находящаяся в «Юбилейном-Агро» на периодических испытаниях. Речь идет об универсальном энергосредстве MS450, которым управляет водитель-испытатель научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш» Юрий Янкович. По его словам, с июня машина безотказно наработала 411 моточасов.

– Функционал MS450 очень богат, – рассказал Юрий Владимирович. – Он может выполнять все виды работ, для которых требуется трактор, и агрегатироваться с широким спектром сельхозорудий, а при необходимости способен заменить кормоуборочный комбайн. Машина оснащена системой точного земледелия. Находящийся в кабине бортовой компьютер демонстрирует информацию о ней в целом, о состоянии ее отдельных узлов, об используемых с ней агрегатах и их рабочих органах. MS450 оснащен гидромеханической двухпоточной трансмиссией с дифференциалом на выходе (это дает возможность работать с одинаковой скоростью при движении как передним, так и задним ходом), гидравлической системой производительностью 180 л/мин. и поворотной кабиной для работы в двух направлениях.

Юрий Янкович трудится водителем-испытателем с 1985 года. Говорит, что довелось испытывать даже легендарный комбайн КСК-100. Через его руки прошли тысячи единиц техники, в том числе кормоуборочный комбайн КВК-800.

– «Гомсельмаш» постоянно работает над развитием производства, созданием новых моделей. И большим подспорьем я считаю то, что есть возможность испытывать их на полях своего филиала. Например, на поднятии зяби в «Юбилейном-Агро» мы видим положительные стороны MS450, анализируем их, а заодно оказываем помощь сельхозпредприятию, – подчеркнул Юрий Янкович.



Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора