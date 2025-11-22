Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть благоразумными и дисциплинированными.

Водителям следует выбирать сдержанный и аккуратный стиль вождения, двигаться с наиболее безопасной скоростью, увеличить дистанцию и обязательно пристегиваться ремнями безопасности в автомобиле.

Необходимо отказаться от резких движений и маневров, особенно вблизи пешеходных переходов и на закруглениях дорог.

Пешеходам нужно быть особенно внимательными при пересечении дороги, смотреть по сторонам, не делать резких движений. При осадках обозначайте себя одеждой повышенной видимости, а в темноте – световозвращающими элементами.

