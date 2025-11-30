Нередко бывает, что в будущем дети выбирают профессии своих родителей. Так произошло и в семье тракториста-машиниста КСУП «Губичи» Владимира Дегтяренко, решившего, что он, как и отец, будет механизатором.

В юном возрасте в свободное от учебы время Владимир часто посещал мехдвор. Ему нравилось ездить на тракторе с отцом, помогать ему с ремонтом техники. Иван Владимирович не только не был против, а, наоборот, всячески поощрял сына за такой интерес.

– Отец всегда говорил, что возделывать землю, ухаживать за культурами – благородное дело, – вспоминает тракторист-машинист. – Я с малых лет видел, как выращивают на полях хлеб, и проникся уважением к труду хлеборобов. Перед глазами всегда был пример отца, поэтому вопрос выбора профессии не был актуальным.

Владимир Дегтяренко к любому заданию относится ответственно. Сейчас, например, занят на ферме, где с помощью кормораздатчика раздает корм скоту.

– Делать что-то спустя рукава не в моих правилах. А сельское хозяйство – моя стихия. Каждый раз, садясь за руль «Беларуса», чувствую настоящее удовлетворение, – признается Владимир Иванович.

Его добросовестное отношение к работе видят не только в хозяйстве, но и в районе. Поэтому за свой труд он почти каждый год получает награды.

Кстати, супруга механизатора, Анна, – повар в губичской столовой. Она тоже ответственно подходит к своему делу, за что была отмечена благодарностью Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма.

– Мой муж не только хороший труженик, но и примерный семьянин – души не чает в детях и внуках. Мы ценим каждую минуту, проведенную вместе, ведь работа в сельском хозяйстве отнимает немало времени. И в выходные дни Володя может трудиться, – поделилась Анна.

Евгений Данилов

Фото автора