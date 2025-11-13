Сильнейшие за десятилетие полярные сияния начались на Земле после солнечной вспышки, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

«Пришел третий выброс (солнечной) плазмы. Наблюдаются одни из самых сильных полярных сияний десятилетия. Есть шанс их увидеть, начиная с широт 45 градусов», — говорится в сообщении.

12 ноября на Землю обрушилась магнитная буря уровня G4.7. Она почти достигла наивысшей мощности G5.

Как сообщает «МИР24», буря превзошла все прогнозы. Она достигла планетарного масштаба — специализированные станции зафиксировали геомагнитные возмущения в разных частях Земли.

Известно, что такие события могут нарушить работу радиосвязи, систем навигации и электроснабжения. Кроме того, животные и птицы сбиваются с пути миграции. Метеозависимые люди сталкиваются с ухудшением самочувствия: перепадами настроения, головной болью, сонливостью.

Причиной бури стала самая сильная в 2025 году вспышка на Солнце. Она произошла 11 ноября и достигла мощности Х5.1. Движение плазмы пошло иначе, чем предполагали прогнозы на основании математических моделей.