В преддверии профессионального праздника в Гомеле чествовали тружеников села и работников перерабатывающей промышленности АПК. Среди них – представители Будакошелевщины. Делегацию района возглавил председатель райисполкома Валентин Ундруль.

«Сегодня мы чествуем тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность страны, чьими руками создается богатство Гомельщины и благополучие каждой семьи», – подчеркнул во время выступления председатель облисполкома Иван Крупко. Губернатор отметил, что сельское хозяйство всегда было и остается опорой белорусской экономики: «Сильное село – это гарантия независимости государства и уверенности людей в завтрашнем дне. В центре внимания – человек труда: доярка, агроном, инженер, переработчик, механизатор, руководитель хозяйства, предприятия. Каждый из вас внес свой вклад в общий результат».

Иван Крупко акцентировал внимание, что Гомельская область уверенно удерживает курс на развитие агропромышленного комплекса, модернизацию производства и повышение качества жизни на селе. Подводя итоги сельскохозяйственного года, он отметил, что валовой сбор зерновых, зернобобовых и рапса составил 1,381 млн. тонн. В стабилизационный фонд аграрии области поставили 55,5 тысячи тонн зерна, а дополнительно – 2 тыс. тонн высококачественной пшеницы для Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Кроме того, в счет госзаказа направлено 9 тыс. тонн маслосемян рапса на Гомельский жировой комбинат.

Каравай-2025 как символ благодарности, достатка и завершения важнейшего этапа сельскохозяйственного года преподнесли председателю Гомельского облисполкома Ивану Крупко. В свою очередь глава региона вручил заслуженные награды представителям разных сфер сельского хозяйства. Отрадно, что среди награжденных на торжественном собрании – труженики Будакошелевщины. За многолетний плодотворный труд, значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса, достижение высоких производственных показателей Иван Крупко вручил медаль «За трудовые заслуги» оператору птицефабрик и механизированных ферм бригады по отлову бройлерного цеха РУП «Белоруснефть-Особино» Надежде Сироткиной.

Благодарности Гомельского облисполкома объявлены заместителю начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александру Костючкову, трактористам-машинистам сельскохозяйственного производства РУП «Белоруснефть-Особино» и ОАО «Гомельлен» Сергею Валюшенко и Сергею Яночкину.

Не первый год в числе победителей областного смотра-конкурса «Землепользование высокой культуры земледелия, благоустройство животноводческих ферм и комплексов» среди сельскохозяйственных организаций трудовые коллективы РУП «Белоруснефть-Особино» и СУП «Морозовичи-Агро». Сертификаты на получение трактора «Беларус» руководителям предприятий Николаю Балабановичу и Александру Хаврученко вручил Иван Крупко.

В областном соревновании за достижение высоких показателей в производстве животноводческой продукции среди операторов птицефабрик и механизированных ферм по обслуживанию родительского стада птицы мясного направления первого места удостоена оператор птицефабрик и механизированных ферм РУП «Белоруснефть-Особино» Олеся Дробышевская.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Татьяны Титоренко