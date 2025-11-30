Заместитель начальника отдела методологии управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Екатерина Макуценя рассказала в проекте БЕЛТА «Страна говорит» о том, сколько овощей заложено в стабфонды страны и по каким ценам их продают.

Стабилизационные фонды в стране были заложены до 15 ноября в полном объеме, подчеркнула Екатерина Макуценя. «По отношению к прошлому году прирост составляет порядка 30%. Так, картофеля заложено на межсезонный период 2025/2026 года более 61 тыс. т, капусты — более 26 тыс. т, моркови — более 15 тыс. т, свеклы столовой — более 9 тыс. т, лука репчатого — более 17 тыс. т», — привела она цифры.



Продукция, которая заложена в стабилизационные фонды, уже присутствует на прилавках всех торговых объектов по ценам, установленным МАРТ, добавила она. «Министерством антимонопольного регулирования и торговли постановлением №58 установлены предельные розничные максимальные цены на продукцию, реализуемую из стабилизационных фондов товаров в рамках госзаказа, — отметила представитель ведомства. — Что касается уровня цен, то картофель свежий с 15 ноября 2025 года представлен к продаже по цене Br1,07, капуста белокочанная по цене Br1,62, морковь свежая — Br1,35, свекла свежая — Br1,17, лук репчатый — Br1,68, яблоки свежие — Br4,8».