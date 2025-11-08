С 3 по 21 ноября в Республике Беларусь стартует информационно-образовательная антиникотиновая акция, приуроченная ко Дню некурения, которая проводится по инициативе Международного союза по борьбе с раком ежегодно в третий четверг ноября.





Курение – это не просто вредная привычка, а одна из самых серьезных угроз для здоровья человека, признанная во всем мире. Несмотря на предупреждения врачей и надписи на пачках сигарет, миллионы людей продолжают курит, недооцениваю масштабы опасности. Каждая затяжка – это шаг к тяжелым и часто необратимым последствиям.

Курящий человек наносит вред не только себе. Дым, который выдыхает курильщик и который тлеет от сигареты, даже опаснее, чем вдыхаемый через фильтр. У некурящих людей, вынужденных дышать этим ядом, резко возрастает риск тех же заболеваний: рака легких, болезней сердца и дыхательных путей. Особенно страдают дети, у которых развиваются астма, частые бронхиты и отиты.

