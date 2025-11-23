Существенно осложнить дорожную обстановку во многих районах страны могут обильные снегопады. В МВД напомнили о стиле вождения в непогоду, сообщает БЕЛТА.





Госавтоинспекция рекомендует водителям быть максимально осторожными. Во избежание дорожных инцидентов следует снижать скорость, увеличить дистанцию, избегать резких движений, плавно работая рулем и педалями.

«Если ваш автомобиль до сих пор не оборудован зимними шинами, откажитесь от поездок в непогоду. При движении в снегопад будьте особо осторожными в местах, где в первую очередь образуется наледь: перед пешеходными переходами, вблизи автобусных остановок, на путепроводах, закруглениях дорог, крутых подъемах/спусках и продуваемых участках», — порекомендовали в МВД.

Пешеходам важно также проявить повышенную бдительность. «При переходе проезжей части остановитесь и убедитесь, что водители вас заметили и пропускают. Обозначьте себя и своих близких световозвращающими элементами», — напомнили в ГАИ.