В Беларуси 12 ноября ночью и утром на большей части территории ожидается туман. В связи с этим в стране объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром во многих районах, днем местами пройдут дожди. В ночные и утренние часы на большей части территории, днем в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит от нуля до 6 градусов. Днем будет 3-9 градусов тепла.