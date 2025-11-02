Почему Президент уделяет селу настолько серьезное внимание.

Говорим о белорусской деревне в контексте экономики и совершенствования социальной сферы, развития регионов и четкой работы сельскохозяйственной отрасли, создания рабочих мест и комфортных условий для жизни. Обсуждаем вместе с экспертами, почему селу в целом и агропромышленному комплексу в частности на уровне Главы государства уделяется настолько пристальное внимание.

— Вы, наверное, заметили, и не только вы, но и наши враги, противники, что я очень часто бываю в последнее время на селе. Если кто-то думает, что это связано с производством, агропромышленным комплексом, нашими колхозами, совхозами, фермерскими хозяйствами, тот прав только наполовину. Меня производство сельхозпродукции не так волнует, как в середине 90-х. Самое главное, почему я болтаюсь постоянно по полям и фермам. Как и раньше, моя цель — очень хотел бы надеяться, что и ваша, — спасти деревню, сохранить деревню. Не будет деревни — не будет государства. Мы будем обречены.

На совещании о мерах по обеспечению устойчивого развития Витебской области и ситуации с падежом крупного рогатого скота, 24 октября 2025 года

Вопрос национальной безопасности

Сохранение деревни политолог Вадим Боровик называет вопросом национальной безопасности. Если мы потеряем землю, подчеркивает он, то столкнемся с катастрофическими последствиями. Вот лишь несколько конкретных факторов, на которые обращает внимание эксперт:

— Что такое деревня? Это кадры на местах, в регионах, это возможность эффективно заниматься сельским хозяйством и так далее. Если землей несколько лет не заниматься, то она деградирует. Важен и вопрос равномерного распределения рабочей силы по всей территории страны.

Если забрать всех в города, возникнут вопросы с обеспечением продовольственной безопасности страны и экспортом. Сегодня мы хорошо зарабатываем благодаря продаже сельскохозяйственной продукции на внешних рынках. Ну так давайте это сохранять и приумножать! Очень хорошая инициа-тива, что можно буквально за копейки купить дом в деревне и жить, работать там. Однако деревни должны жить, развиваться, как и города.

То, что государство к этому относится настолько ответственно, — большое дело. Немаловажно, что все делается рационально и максимально эффективно. Скажем, мы не призываем построить школу в каждой маленькой деревне. Можно ведь автобусом отвезти детей и в соседнюю, покрупнее. Нужны на местах и экономические точки роста, которые способствуют закреплению рабочей силы и могут быть интересны молодым специалистам. Одна из таких — инициатива «Один район — один проект», которая дает возможность регионам эффективно зарабатывать с применением самых современных технологий, новейших подходов к ведению сельского хозяйства, промышленности. Инициатива действительно позволяет развивать регионы.

Сильные регионы — сильная страна

Председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Валентин Семеняко напоминает: деревня всегда была оплотом любого государства, и именно село в сложные времена выручало горожан.

— В своем выступлении перед активом Витебской области Глава государства в очередной раз подтвердил приверженность тезису «Сильные регионы — сильная страна». Глубокая озабоченность, которую он высказал при проведении совещания, еще раз подчеркивает важность этого момента. Я как человек, который всю сознательную жизнь прожил в деревне и с детских лет был приобщен к сельскому труду, понимаю, что главное сегодня состоит даже не в том, чтобы обеспечить какие-то социальные преференции. В этом плане в нашей стране сделано достаточно многое. В частности, в рамках программы возрождения села, которая реализовывалась в начале XXI века и была достаточно успешной. Она позволила не только сохранить центры концентрации населения, сельскохозяйственного производства, но и создала условия для последующего развития этих центров. Сегодня же стоит задача наладить там производство, навести порядок в технологиях. Ведь социальная база закладывалась не только для комфорта сельчан, но и чтобы они могли работать на сельскохозяйственном производстве с высокой эффективностью.

И если там будут хорошие условия для труда и высокомотивированные профессионалы своего дела, небезразличные к той местности, где они проживают, мы сможем достичь успеха в решении тех задач, которые ставит перед нами Глава государства.

Человеческий фактор

Важен и человеческий фактор. Александр Новицкий, директор ОАО «Бегомльское», что в Докшицком районе, обозначает позицию, которой придерживаться должен каждый руководитель: начинать нужно с порядка. Кроме того, напоминает прописную истину, которой почему-то следует далеко не каждый: деньги никто просто так не привезет, их нужно заработать. А алгоритм действий, по его словам, должен быть такой:

— Первое — наводим порядок на животноводческих объектах и в мастерских. Если там бесхозяйственность, какое может быть производство? Второе — нужно работать закатав рукава. Тогда будет и экономика, и зарплата. Между тем некоторые дошли до абсурда. На ферме трудится не один руководитель, есть и другие работники. Собери сегодня всех, сделай уборку, побели, где надо, накорми животных и получи продукцию — вот и все. Основа в сельском хозяйстве — работа ветеринарии плюс накормить и подоить скот. Президент сделал акцент именно на животноводстве, хотя коснулся и вопросов растениеводства.

В нашем хозяйстве трудятся такие же самые люди, как на других предприятиях АПК, но результаты выше. Почему? С ними руководителю нужно работать каждый день. Кому-то нужен пряник, кому-то — ремень. Если стадо выгнать в поле и оставить без пастуха, образно говоря, оно разойдется и пропадет, поэтому нужно управлять коллективом. Хватает тех, кто хочет достойную зарплату и при этом ничего не делать, но это невозможно. Где-то и людей надо подтолкнуть, объяснить: заработаем — будем получать. Что касается нас, станем по возможности еще больше стимулировать людей, чтобы улучшить результаты.

Валентин Ундруль, председатель Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета:





– Полностью разделяю позицию Президента Александра Григорьевича Лукашенко в вопросах поддержки населения в сельской местности, развития инфраструктуры, привлечения молодых специалистов и их закрепления в хозяйствах, создания условий занятости, социальной защиты и в целом улучшения качества жизни сельчан. Сегодня в районе в этих направлениях проводится серьезная работа. Например, в агрогородке Коммунар планируется возведение 60-квартирного дома, в котором 35 квартир будут предназначены для работников РУП «Белоруснефть-Особино», 10 – для молодых специалистов с наиболее востребованными в районе профессиями. Модернизация старых и строительство новых производственных объектов с современным оборудованием способствуют созданию новых рабочих мест, улучшению условий труда сельчан и закреплению кадров на местах. В частности, в конце 2024 года возвели молочно-товарный комплекс «Прибор» на 1060 голов крупного рогатого скота в ОАО «Николаевка», открыли новый производственный цех «Теклевка» РУП «Белоруснефть-Особино». Сейчас строим еще 12 птичников возле деревни Уза. Развивается и инфраструктура. В Коммунаре обустроена современная спортивная площадка. В следующем году спортивный объект появится и в деревне Уза. Большие преобразования ожидают в 2026 году горпоселок Уваровичи.

Мы стремимся создавать для людей условия, позволяющие им оставаться на селе. Безусловно, в данном вопросе важная роль отводится заработной плате. Активно работаем над ее ростом с учетом производительности труда. В сельском хозяйстве по итогам 8 месяцев 2025 года она превысила 2000 рублей (рост составил 124,9%). Выручка от реализации продукции увеличилась на 120,1%.