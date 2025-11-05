В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства напомнили белорусам, что батарейки и аккумуляторы содержат токсичные вещества. При неправильной утилизации можно нанеси серьезный вред окружающей среде – загрязнить почву и воду.

В ведомстве призвали соотечественников отправлять элементы питания на переработку и обезвреживание, а не в общую урну с другим мусором. Также эксперты в сфере обращения с ТКО напомнили основные правила утилизации батареек и аккумуляторов, которые отслужили свой срок.

Первое правило пропагандирует сбор использованных элементов питания в отдельную емкость. Складировать батарейки можно в прочной коробке или выделить для этих целей пластиковый контейнер. Внимание белорусов обратили на тот факт, что хранить использованные аккумуляторы следует в сухом месте, которое не подвергается нагреву лучами солнца. Дело в том, что излишняя влажность и высокая температура могут стать причиной коррозии батареек, и элементы питания начнут выделять токсичные вещества еще до того, как вы с ними распрощаетесь.

Второе правило гласит, что выбрасывать собранные дома в отдельную емкость аккумуляторы нужно в специальные контейнеры для использованных батареек. Как правило, они установлены в магазинах, торговых центрах, административных зданиях. А можно отнести старые батарейки в пункты приема опасных отходов. Найти адреса таких организаций можно на интерактивной карте, которая в помощь белорусам размещена на сайте проекта «Цель99».

В ведомстве уточнили, что только за 9 месяцев 2025 года в Беларуси собрали более 691 тыс. тонн вторичных ресурсов, которые пущены на переработку. В частности, в масштабах страны заготовлено:

— бумаги и картона –320,72 тыс. тонн (78,4% от плановой цифры);

— полимерных отходов и пластика –112,59 тыс. тонн (67,7%);

— стекла – 171,56 тыс. тонн (порядка 60%);

— изношенных шин – 47,69 тыс. тонн (83,5%);

— отработанных масел –19,24 тыс. тонн (91,6%);

— отходов электрического и электронного оборудования – 19,43 тыс. т (70,4%).

По оперативным данным МЖКХ, в лидеры по объему сбора вторичных материальных ресурсов вышли Минск и Гомельская область, где заготовлено вторсырья 164,82 тыс. тонн и 103,46 тыс. тонн соответственно.

1prof.by