Сотрудники ГАИ по всей области проводят мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения. И важным аспектом безопасности является наличие световозвращающего элемента в темное время суток.

Так, сотрудники областной Госавтоинспекции совместно с коллегами ОГАИ Буда-Кошелевского РОВД в районном центре провели профилактическую акцию, в рамках которой обозначали пешеходов и велосипедистов фликерами, при этом напоминая им о соблюдении Правил дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает, что только наличие световозвращающих элементов на одежде в темное время суток поможет водителю вовремя Вас заметить, а Вам — быть в безопасности.

Госавтоинспекция Гомельщины