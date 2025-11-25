ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. Он поражает клетки иммунной системы, что ведет к нарушению ее функций. Вирус прогрессирует, поражая все большую площадь иммунитета. Как результат – наступает иммунодефицит. Иммунодефицит – состояние, при котором иммунная система не способна выполнять свою роль в борьбе с бактериями, инфекциями, вирусами. ВИЧ – это прямая угроза иммунитету.

Как можно заразиться ВИЧ?

ВИЧ передается:

— посредством сексуального контакта с непроверенными партнерами;

— использование одних шприцов с наркоманом или больным, который заражён ВИЧ;

— во время переливаний крови, которая заражена ВИЧ (это очень редкий случай в медицинской практике);

— От ВИЧ-инфицированной матери к ее ребенку во время беременности, рождения и в период грудного вскармливания.

Мне 35 лет и при посещении районной поликлиники мне предложили сдать кровь на ВИЧ. Это сейчас обязательная процедура?

Да, в настоящее время проводится скрининговое бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию лицам 35-49 лет.

Я бы хотела анонимно обследоваться и проконсультироваться на ВИЧ, где я бы могла это сделать?

Любой желающий может обратиться в 24 кабинет районной поликлиники, где на анонимной основе будет взят анализ крови на ВИЧ. Кроме того, информацию по вопросам обследования и лабораторной диагностики ВИЧ/СПИД можно узнать в кабинете инфекционных заболеваний ежедневно с 8 до 15 часов по тел. 7-64-93.

Нужно ли здоровому человеку делать тест на ВИЧ?

Конечно, даже, если у вас есть стабильный половой партнер, вы должны периодически делать тест на ВИЧ. Свой ВИЧ-статус нужно знать для того, чтобы:

Если вы ВИЧ-позитивны, то таким образом сможете начать лечение как можно раньше;

Если вы будете знать о том, что у вас ВИЧ, то сможете предотвратить заражение инфекцией близких вам людей.

Антиретровирусные препараты – что это?

Это препараты, которые применяют для лечения и профилактики ВИЧ. Активные действующие вещества антиретровирусных препаратов направлены на уменьшение общего количества вирусов в организме человека.

Можно ли полностью вылечить ВИЧ?

К сожалению, определенного конкретного лекарства от ВИЧ не существует.

Но, если вовремя обратиться к врачу, сдать анализы, затем прибегнуть к антиретровирусной терапии. Таким образом, можно будет остановить прогрессирование ВИЧ в организме.

С ВИЧ можно жить, радоваться этой жизни, рожать детей и не ощущать себя изгоем. Главное – вовремя обратиться к врачу, своевременно принимать лечение, общаться с теми, кто уже пережил подобную историю.

Мой тест на ВИЧ положительный. Могло ли это быть ошибкой?

Хотя ложноположительный результат встречается нечасто, для проверки полученных результатов необходимо провести контрольный тест, то есть повторить анализ. Вероятность получения двух ложноположительных результатов теста крайне низка. Если первый тест проводился в домашних условиях, для выполнения повторного анализа обратитесь к врачу или в медицинскую лабораторию.

Если у моего партнера отрицательный результат теста на ВИЧ, то он не инфицирован?

К сожалению, получение ложноотрицательного результата также возможно. Если у вашего партнера отрицательный результат теста на ВИЧ, а у вас дважды положительный, ему (ей) необходимо провести повторное тестирование. Вероятность получения ложноотрицательного результата анализа зависит от промежутка времени между возможным заражением ВИЧ-инфекцией и моментом проведения теста: «Для наступления сероконверсии требуется определенное время. Сероконверсия — это выработка специфических антител в ответ на появление ВИЧ. Этот процесс занимает от двух недель до шести месяцев после инфицирования. Работа диагностической тест-системы направлена на обнаружение антител. Таким образом, если вы получили отрицательный результат теста на ВИЧ-инфекцию в течение трех месяцев после последнего контакта с возможным источником инфекции, рекомендуется провести повторное тестирование через три месяца после первого скринингового анализа. Отрицательный результат указывает на отсутствие инфицирования в результате контактов, произошедших более полугода назад. Точность негативного результата не вызывает сомнений, если в течение последних шести месяцев вы не подвергались риску заражения ВИЧ-инфекцией».

Как я мог получить ВИЧ?

Вам придется неоднократно задавать этот вопрос и отвечать на него. Скорее всего, вы инфицировались в результате контакта с кровью или спермой ВИЧ-положительного человека. К наиболее распространенным путям передачи ВИЧ относятся незащищенный анальный или вагинальный секс, а также совместное использование шприцев и игл (независимо от того, какое вещество вводится: наркотик или лекарственный препарат типа гормонов для коррекции пола). Инфицирование ВИЧ может произойти при контакте с кровью и ее препаратами, в результате переливания крови или трансплантации органов.

Какой риск у людей, употребляющих неинъекционные наркотики и алкоголь?

Люди, употребляющие неинъекционные наркотики и алкоголь, более склонны к рискованному сексуальному поведению и незащищенным контактам. Многие люди, принимающие наркотики или алкоголь, прежде всего, выбирают сексуальных партнеров из своего круга общения. Сюда могут войти люди, которые употребляли наркотики внутривенно, занимались сексом за деньги или наркотики, стали жертвами травматической ситуации, или сидели в тюрьме. Во всех этих уязвимых группах риск передачи ВИЧ высокий.

Помните — Ваше здоровье в Ваших руках.

В рамках Международного дня борьбы со СПИДом, который проводится 1 декабря, в УЗ «Буда- Кошелевская ЦРБ» 1 декабря будет организована работа «прямой линии». Свои вопросы вы можете задать районному инфекционисту Махановой О.Л по телефону 7-64-93 с 14.00 до 16.00.

Врач – инфекционист УЗ «Буда – Кошелёвская ЦРБ»

О.Л. Маханова