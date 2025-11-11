Республиканская антитабачная информационно-образовательная акция, инициированная Министерством здравоохранения Республики Беларусь, приуроченная к этому дню, проходит в нашей стране по 21 ноября 2025 года.

Знаете ли вы, что ежегодно от курения умирает больше людей, чем от СПИДа, алкоголизма, автомобильных аварий, убийств, самоубийств и пожаров вместе взятых. Курение одинаково вредно для курильщиков и лиц, находящихся рядом. В табачном дыму одной сигареты четыре тысячи различных химических соединений, большинство из которых ядовитые, а также угарный газ и смолы (дёготь), оседающие в лёгких.

Как только человек закуривает сигарету, никотин через лёгкие попадает в кровь и через считанные секунды начинает влиять на головной мозг, усиливает сердцебиение, сужает кровеносные сосуды, повышает артериальное давление, что приводит к изнашиванию сердца. Ещё значительнее показатели влияния никотина на развитие рака лёгких.

Что касается подростков, их организм менее защищён. Курящие школьники отстают в физическом и умственном развитии, более нервны, рассеяны, чаще отстают в учебе.

У курильщика с длительным стажем цвет кожи приобретает желтый оттенок, зубы темнеют, неприятный запах изо рта, голос осипший, ослабевают внимание, слух, зрение. Появляются кашель, одышка, снижается аппетит. В результате — различные заболевания, приводящие к ослаблению защитных сил организма. Человек становится зависимым от процесса курения, то есть превращается в раба своей привычки. Считается, что никотиновая зависимость более сильная, чем зависимость от героина. Курение – это своеобразный трамплин для перехода к другим психоактивным веществам. Риск перехода к другим наркотикам значительно возрастает.

Уже давно установлена связь между возникновением целого ряда опухолей и курением табака. Это связа­но с тем, что в табачном дыме кроме других содержится веще­ство, обладающее канцероген­ным действием, то есть способ­ное при определенных условиях вызывать злокачественные обра­зования. В процессе курения образуется 43 известных канцерогена (мышьяка, хрома, бензпирена, нитрозаминов и др.).

Уровень заболеваемости раком лёгкого более чем в 20 раз выше среди курящих мужчин и в 12 раз выше среди курящих женщин, по сравнению с никогда не курившими. Установлено, что курение в 87% случаев ответственно за возникновение рака лёгкого, с этим же фактором связывают более высокую заболеваемость раком полости рта, глотки, гортани, пищевода, шейки матки, почек, мочевого пузыря.

Привычка – это то, что мы делаем не задумываясь. Наши привычки – часть нас самих, а бороться с собой очень сложно. Часто желание избавиться от вредной привычки наталкивается на наше собственное сопротивление.

Почему, зачастую прекрасно осознавая всю пагубность от вредной привычки табакокурения для себя и окружающих, множество людей не может отказаться от нее? Многие из тех, кто пристрастился к табаку, полагают: бросить курить просто невозможно. Одни так считают по незнанию, для других это утверждение (отговорка) – оправдание собственных безволия (бессилия) и лени. Главное препятствие, которое нужно преодолеть бросающим курить, — ощущение общей слабости, ухудшение настроения при длительных паузах в курении, раздражительность, снижение работоспособности. Чтобы бросить курить, самое главное — захотеть этого. Настройте себя на принятие данного решения.

Сигареты не изменяют внешнего мира, они меняют человека. Сформировавшаяся зависимость принуждает курить регулярно. А если сигареты появляются в руках одного человека, значит, они появляются в его семье и окружении близких ему людей.

Стоимость курения для каждого курящего довольно высока. Курение губит:

* Деньги

* Время

* Здоровье

* Спокойствие

* Будущее детей

* Саму жизнь

В рамках антитабачной акции в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будут организованы «прямые линии»:

14 ноября с 14.00 по 15.00 с врачом психиатром-наркологом районной поликлиники Кунделевой Е.Л. по телефону 7-66-44.

17 ноября с 15.00 по 17.00 с врачом-фтизиатром районной поликлиники Черновой И.В. по телефону 7-79-75

Врач-психиатр-нарколог Е.Л. Кунделева