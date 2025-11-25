День 3 декабря Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году провозглашен Международным днём инвалидов. Указом Президента Республики Беларусь в нашей стране этот день объявлен Днем инвалидов Республики Беларусь. Люди с инвалидностью заслуживают не сочувствия, а, прежде всего обеспечения их прав на достойную жизнь, труд и отдых.

С целью создания условий для устойчивого повышения качества жизни населения государство обеспечивает социальную поддержку инвалидов путем:

-оказания адресной социальной помощи и социальных услуг;

-предоставления льгот и гарантий, предусмотренных законодательством;

-организации медицинской, профессиональной, трудовой и социальной реабилитации инвалидов;

-реализации государственных и местных (территориальных) программ в области предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов и т.д.

Генеральная Ассамблея ООН призывает государства-члены ООН проводить мероприятия в ознаменование этого дня с целью дальнейшей интеграции лиц с инвалидностью в жизнь общества.

Проведение мероприятий направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия, на привлечение внимания общества на преимущества, которые оно получает от участия лиц с инвалидностью в политической, социальной, экономической и культурной жизни. Главные цели, ради которых этот день был провозглашен, — полное и равное соблюдение прав человека и участие лиц с инвалидностью в жизни общества.

В декабре 2006 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах инвалидов, которая вступила в силу 3 мая 2008 года. Принципами Конвенции являются уважение присущего человеку достоинства и личной независимости; не дискриминация; полное и эффективное вовлечение и включение в общество; уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента людского многообразия и части человечества; равенство возможностей; доступность; равенство мужчин и женщин; уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность.

Республика Беларусь подписала Конвенцию о правах инвалидов в 2015 году. Важным шагом к защите прав людей с инвалидностью стала последующая ратификация Конвенции о правах инвалидов (18.10.2016 г.) Национальным планом действий по реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 2017–2025 годы предусмотрена необходимость проведения широкомасштабных мероприятий по преодолению дискриминации и развитию толерантного отношения к людям с инвалидностью.

В День инвалидов люди с ограниченными возможностями ожидают от общества уважения и признания их силы, прав и возможностей. Люди с инвалидностью имеют ряд физических ограничений, но их способности и таланты безгранично. Они способны добиваться огромных успехов в различных сферах: науке, бизнесе, художественном творчестве, искусстве, спорте.

В рамках Дня инвалидов 3 декабря с 11.00 до 13.00 по телефону 7-31-21 в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет организована «прямая линия» с врачом-экспертом УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» Князевой О.А.

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»