Нынешний сельскохозяйственный год был тяжелым, но аграрии в Беларуси сработали гораздо лучше, чем прежде. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения госнаград передовикам АПК, передает корреспондент БЕЛТА.

В самом начале церемонии Президент обратил внимание на две вещи, которые, подчеркнул он, очень важны. Это выводы, исходя из которых будет строиться дальнейшая политика в области сельского хозяйства.

«Во-первых, мой совет вам, лучшим аграриям, и тем, кто нас услышит. Нам надо прекратить рыдать и плакаться, что у нас на селе не хватает людей. Всего у нас хватает, и об этом свидетельствует нынешний год. Год был очень тяжелым. Я в своей жизни не могу припомнить такого сложного и напряженного периода, который был в этом году в отношении сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, — сказал Александр Лукашенко. — Год был очень тяжелым. И что? В этом году, несмотря на мою требовательность и придирчивость (такую крестьянскую), я не просто заметил, мы это видим все, что вы сработали гораздо лучше, чем в прежние годы. Гораздо лучше, несмотря на то, что происходило вокруг».

«Как будто Господь нас серьезно испытывал. И что? Мы показали прекрасные результаты. Об этом уже сегодня можно говорить. Может, я преувеличиваю, не прекрасные, а лучшие, чем когда-либо. Если мы хотим, то у нас и людей хватает, и техники, и дисциплины, и порядка. Я говорю в общем, в целом. Хотя, если говорить в частности, вы это слышали по Витебской области и по моим поездкам по югу Беларуси, есть недопустимые вещи, крайне негативные», — отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что «если мы собираемся, то можем все». «Поэтому надо прекратить стонать, что у нас в сельском хозяйстве много проблем. Каждый день мы к этому должны быть готовы. Поэтому прекращаем плакаться, начинаем работать», — призвал белорусский лидер.

Второй вывод, который озвучил Президент, вытекает из первого. Работу в текущем году принято оценивать по показателям предыдущего. Александр Лукашенко предложил впредь в сельском хозяйстве отойти от этой практики и оценивать результаты того или иного года, взяв за основу уровень 2025 года. «Задача для наших руководителей аграрного сектора и наших экономистов. Показатели этого года должны стать критерием для оценки будущих периодов. Для меня будет важно, что вы достигли показателей уровня этого года. Потому что он был самым высоким по этим показателям, — поручил Президент. — Самое главное, мы ведь не теоретически достигли этих показателей, а на практике. Так почему не сравнивать нам с этим годом? Поэтому вот мы с вами на пике достигли этого уровня и дальше будем сопоставлять, оценивать сами себя и прежде всего сельское хозяйство с уровнем этого года».