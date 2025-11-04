США официально сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа», исключив ее из санкционного списка. Это следует из документа, опубликованного на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

В документе также говорится, что Соединенные Штаты также разрешили операции, связанные с воздушными судами с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH и ранее запрещенные положениями о санкциях в отношении Беларуси.