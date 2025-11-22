В ходе экскурсии ребятам рассказали о задачах, стоящих перед предприятием энергетической отрасли по электроснабжению потребителей, провели тур по комплексу. Гимназисты побывали в диспетчерской, узнали о процессах эксплуатации, обслуживания, ремонта оборудования, об опасности поражения электрическим током, увидели работу профессионалов.

Ребятам также была предоставлена информация о деятельности РУП «Гомельэнерго», перспективах развития, о профессиях, востребованных в энергетической отрасли, доведена информация об учреждениях образования, которые готовят будущих энергетиков. Возможно, для кого-то из них этот визит станет первым шагом в карьере будущего энергетика.