Зарегистрироваться можно в первичных организациях БРСМ до 18 ноября. К участию приглашаются учащиеся 9-11 классов.

Знания ребят проверят во всех регионах страны. Областные этапы пройдут 27 ноября. Участникам предстоит пройти тест по теме «Активность молодежи по созданию комфортной среды для жизни». На первом этапе испытание включает 40 заданий, на втором и третьем – по 20. Кроме того участники, прошедшие на областной этап, будут писать эссе. Победители регионального состязания поборются за звание лучших в финале. Он пройдет в Минске 4 декабря.

Турнир проводится с 2021 года. Только в прошлом году в интеллектуальном состязании приняло участие более 30 тысячи школьников.

