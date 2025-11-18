На Гомельщине объявлен конкурс для молодых журналистов и блогеров, организатором которого выступает комитет идеологической работы и по делам молодежи Гомельского облисполкома.

Прием заявок на районный этап осуществляется с 17 ноября по 3 декабря, на областном этапе работы призеров оценят с 8 декабря по 15 декабря.

В конкурсе принимают участие члены клубов юных журналистов, созданных на базе региональных средств массовой информации и учреждений общего среднего образования Гомельской области в возрасте от 14 до 18 лет, имеющие публикации, репортажи в средствах массовой информации, зарегистрированных в установленном законодательством порядке, на их интернет-ресурсах

Коллективные и/или анонимные работы, не содержащие информацию об участнике Конкурса, к участию в конкурсе не допускаются.

Выбирать лучших будут в двух номинациях: журналистика и блогосфера.

Конкурсанты до 3 декабря направляют на электронную почту районной газеты avangard@budakosh.by заявку с указанием ссылки на видеосюжет, фоторепортаж, печатный материал, размещенные на собственном интернет-ресурсе, в группах социальных сетей и мессенджерах средств массовой информации.

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения IV областного конкурса для молодых журналистов и блогеров

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организатором областного конкурса для молодых журналистов и блогеров (далее — Конкурс) является комитет идеологической работы и по делам молодежи Гомельского облисполкома. Конкурс проводится с целью формирования у молодежи поведенческих моделей на основе повышения уровня информационно-коммуникационной культуры, потребности к самореализации молодежи в области блогосферы и журналистики.

Задачами конкурса являются:

раскрытие творческого потенциала молодежи;

выявление талантливой молодежи в области журналистики;

формирование и развитие коммуникативных и творческих навыков;

формирование критически мыслящей, медиаграмотной личности;

развитие интернет-контента, интересного для молодежи;

повышение культуры поведения в Интернете;

расширение кадрового ресурса в сфере информационной политики для региональных СМИ.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА

Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет организационный комитет, утверждаемый настоящим положением (приложение 1). Организационный комитет обеспечивает методическое и техническое обеспечение проведения конкурса, утверждает состав жюри, создает условия для его работы, проводит награждение победителей. В состав жюри входят представители организатора, представители средств массовой информации, другие приглашенные эксперты.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится в 2 этапа:

1-ый этап (районный/городской) — прием конкурсных работ, проверка соответствия условиям и критериям конкурса, оценка работ, определение победителей и призеров 1-го этапа.

Проводится государственными региональными средствами массовой информации (приложение 2) с 17 ноября по 3 декабря 2025 г. Предоставление работ-победителей (призеров) 1-го этапа на областной этап (не более 2-х работ в каждой номинации от района (г. Гомель — не более 16), копий протоколов с результатами районного (городского) этапа конкурса на электронный адрес: smi@komitet.gomel.by (с пометкой — конкурс молодых журналистов и блогеров) осуществляется до 5 декабря 2025 г.

2-ой этап (областной) — проверка соответствия условиям и критериям конкурса, оценка работ. Проходит с 8 декабря по 15 декабря 2025 г.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Конкурс проводится в двух номинациях:

«журналистика»;

«блогосфера».

Участники до 3 декабря 2025 года направляют в государственные средства массовой информации Гомельщины заявку (Приложение 3) с указанием ссылки на видеосюжет, фоторепортаж, печатный материал, размещенные на интернет-ресурсе, в группах социальных сетей и мессенджеров средств массовой информации.

Участники предоставляют работы по теме «Визитная карточка моего района» в одном из следующих жанров:

Печатный материал — текст, написанный в одном из жанров журналистики. Объем не более 3000 (трех тысяч) знаков (полторы страницы А4, односторонняя печать, полуторный интервал, шрифт 14, Times New Roman);

Фоторепортаж — публикация, состоящая из серии снимков, объединенных одной тематической линией. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые. Допускается обработка фотографий с помощью компьютерных программ (графических редакторов). Запрещается добавление рамок, подписей.

Видеосюжет — видеоматериал продолжительностью — до 3-х минут.

9.1. Представляемая на Конкурс работа должна быть выполнена участником самостоятельно. В случае подготовки работ в составе творческой группы к заявке необходимо приложить согласие каждого участника группы на выдвижение номинанта (возраст членов группы не должен превышать возраст номинанта).

9.2. К участию в Конкурсе не допускаются работы, не соответствующие моральным и этическим нормам, противоречащие требованиям законодательства Республики Беларусь. Запрещается использование ненормативной лексики.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

10. Подведение итогов Конкурса и определение победителей возлагается на жюри. Итоги Конкурса утверждаются протоколом.

10.1. Государственные средства массовой информации вправе определять формы поощрения победителей районного/городского этапа Конкурса.

10.2. По итогам проведения областного этапа Конкурса определяются победители в каждой номинации, указанные в 8 пункте Положения (1, 2 и 3 место).

Победители в каждой номинации и каждой группе награждаются дипломами в рамках и ценными призами (за 1-е место — в размере до 9 базовых величин включительно; за 2-е место — в размере до 7 базовых величин включительно, за 3-е место — в размере до 5 базовых величин включительно).

10.3. Жюри областного этапа Конкурса оставляет за собой право учреждать специальные номинации. Если победитель не определен (нет заявок или работы не соответствуют требованиям конкурса), жюри вправе не присуждать призовые места. Жюри также вправе присудить призовое место нескольким участникам в одной номинации, но не превышая общего количества победителей и призеров конкурса. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

10.4. Жюри оценивает работы по следующим критериям:

соответствие материалов условиям Конкурса;

актуальность, достоверность, эксклюзивность фактов и глубина проработки темы;

техническое качество исполнения;

оригинальность подхода к раскрытию замысла;

стилистическая и художественная выразительность;

грамотность, соответствие требованиям к языку и стилю;

сценарный план и монтажная работа (видеосюжет);

артистизм, находчивость и креатив;

информативность и содержательность контента;

количество лайков, просмотров, комментариев, подписчиков (для номинации «блогосфера»).

10.5. Победители и призеры Конкурса будут приглашены на Слет молодых журналистов и блогеров Гомельской области.

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА

Финансирование расходов по приобретению дипломов в рамках и ценных призов победителям областного этапа осуществляется за счет средств, предусмотренных комитету идеологической работы и по делам молодежи облисполкома на финансирование мероприятий в рамках реализации подпрограммы 10 «Молодежная политика» Государственной программы «Образование и молодежная политика на 2021-2025 годы». Финансирование конкурса также может осуществляться за счет иных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.

Приложение 1 к положению о проведении V областного конкурса для молодых журналистов и блогеров

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

V областного конкурса для молодых журналистов и блогеров

Кручко Татьяна Леонидовна, председатель комитета идеологической работы и по делам молодежи Гомельского областного исполнительного комитета (председатель оргкомитета); Горбачева Татьяна Михайловна, заместитель председателя комитета идеологической работы и по делам молодежи Гомельского областного исполнительного комитета; Герасименко Наталья Михайловна, начальник отдела средств массовой информации и печати комитета идеологической работы и по делам молодежи Гомельского областного исполнительного комитета; Беспалый Сергей Михайлович, главный редактор коммунального унитарного предприятия «Редакция газеты «Гомельская праўда»; Добриян Александр Владимирович, директор республиканского унитарного предприятия радиотелецентра «Телерадиокомпания «Гомель»; Радченко Павел Григорьевич, начальник отдела молодежной политики комитета идеологической работы и по делам молодежи Гомельского областного исполнительного комитета.

Приложение 3 к положению о проведении IV областного конкурса для молодых журналистов и блогеров

