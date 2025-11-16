Со стабильными показателями, устойчивым ростом производимой сельскохозяйственной продукции встречают профессиональный праздник аграрии филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро».

Нисколько не умаляя труд работников, занятых в полях: трактористов, водителей, комбайнеров, полеводов, агрономов, ведь все они работают на общий результат, создавая надежную кормовую базу для животноводства, основным видом деятельности предприятия по-прежнему остается производство мясо-молочной продукции. Такую задачу ставит перед собой и своим коллективом директор сельхозпредприятия, выпускник «Школы молодого руководителя» Сергей Дрозд.

Поэтому работа на животноводческих объектах буквально кипит круглый год. Отсюда и положительные результаты. За 10 месяцев рост производства молока составил 109,7%: надоено высшим сортом и сортом «Экстра» 5828 т молока, из них реализовано 5302 т. Получено 1423 головы приплода, среднесуточный привес – 560 г. Производство привеса КРС за 10 месяцев составило 694 т, или 115,4% к уровню прошлого года. Соответственно увеличилось поголовье КРС – 5446 голов, из них 1450 – коровы дойного стада. С увеличением поголовья возникла необходимость строительства телятников-профилакториев. К слову, в прошлом и нынешнем годах здесь возвели уже 4 новых объекта.

Операторы машинного доения ДМБ «Неговка» Елена Старикова и Мария Савченко – наглядный пример, как нужно относиться к порученному делу. Молоко, которое они получают от своих 600 буренок на двоих – только сорта «Экстра». Они не просто коллеги по работе, а еще односельчанки, подруги и многодетные мамы. Доброты и нежности хватает у этих милых женщин и на семью, и на животных.

С неменьшей заботой относятся к подопечным и животноводы по доращиванию молодняка Валентина Гаврилина и Юлия Глазунова. Валентина Васильевна трудится на МТФ «Липиничи»: 110 малышей от рождения до 3-х месяцев откликаются на тепло ее рук, хорошо кушают и быстро растут. Юлия Николаевна заботится на МТФ «Неговка» о телятах в возрасте от 3 до 6 месяцев: следит за их кормлением, питьевым режимом, поведением и аппетитом. При необходимости животноводы взаимодействуют с ветеринарной и зоотехнической службами. Кстати, штукатур-маляр по профессии Юлия Глазунова несколько лет жила и работала в городе, а настоящее призвание нашла здесь, на малой родине.

Показатели в отрасли животноводства напрямую зависят от обеспеченности кормами. На хранение уже заложено 11 тыс. т сенажа, из них 830 т – в полимерной пленке, 35 тыс. 170 т кукурузного силоса, 1 тыс. 200 т сена и 2 тыс. 300 т соломы на корм. Но, несмотря на то, что на предприятии уже заготовили по 34,65 к.ед. на одну условную голову при плане 32,99 к.ед., кормозаготовка идет полным ходом. Традиционно в этом процессе задействованы опытные механизаторы Андрей Васьков, Олег Волков, Дмитрий Тотиков, Сергей Антоненко, водитель Виктор Васьков. Примечательно, что для Олега Волкова День работников сельского хозяйства совпал с его 60-летним юбилеем.

Аграрии сельхозпредприятия достойно проявили себя и на уборке зерновых. Все 6 экипажей преодолели тысячный рубеж и намолотили 11 тыс. 500 т зерна. Хлебный каравай «Юбилейного-Агро» по сравнению с прошлым сезоном потяжелел сразу на 3 тыс. 200 т. Лидерами уборочной признаны Руслан Салахов с помощником Александром Ткачевым, вторым стал экипаж в составе Дмитрия Кашицкого и Александра Кузьменкова, третий результат у Владимира и Андрея Климовых.

В «Юбилейный-Агро» также собрали неплохой урожай других культур: намолочено 2630 т зерна кукурузы, 656 т семян рапса, выкопали 460 т картофеля. К слову, зерно в сельхозпредприятии не только сушат, но и плющат. Имеющиеся в хозяйстве агрегаты позволяют в полной мере обеспечивать животноводческие объекты плющенным зерном кукурузы – отличной добавкой в рацион КРС, экономичной в производстве и богатой на белки.

Заложить прочную основу под будущий урожай – не менее важная задача. Своевременное и качественное проведение весеннего и озимого сева, подготовку почвы к следующему сезону обеспечивали трактористы-машинисты Василий Абраменко, Николай Емельянов, Александр Винокуров, Владимир Чернявский, водитель Юрий Васьков. За каждым из них – сотни пройденных гектаров полей. В итоге озимый сев при плане 2200 га произведен на 2230 га: посеяно 1100 га пшеницы, 500 га тритикале, 200 га ржи и 430 га ячменя. Из запланированных 1600 га зябь подняли на 1460 га.

Плодотворный труд коллектива по всем направлениям позволил предприятию за 9 месяцев получить 12 млн 286 тыс. руб. выручки. Прибыль от реализации сельхозпродукции составила 638 тыс. руб., чистая прибыль по итогам работы за 10 мес. – 244 тыс. руб. Директор Сергей Дрозд отмечает, что заработанные денежные средства будут направлены на дальнейшее строительство животноводческих объектов, благоустройство производственных территорий и рост благосостояния работников предприятия.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора

