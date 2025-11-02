В проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин поделился мнением о том, как нейросети искажают исторические факты.

Рассуждая о значении искусственного интеллекта в формировании взглядов и преподнесении исторических фактов, Игорь Шишкин отметил, что ИИ в российской версии отказывается отвечать на ряд вопросов. «Ясно, что в них заложен такой ответ, который противоречит российскому Уголовному кодексу. Взять ту же Википедию. Достаточно взять 230 лет освобождения белорусского народа от польского ига. Там везде это будет преподноситься как страшное, ужасное деяние российского империализма, растерзавшего Речь Посполитую. А про то, что они творили с белорусами, и слова не будет сказано», — констатировал он.

«Нельзя, возвращая свое, делить чужое. Это был русский мир тогда — три ветви (великорусская, белорусская, малороссийская (украинская). Белорусская и малороссийская ветви освободились от польского ига, это было мощнейшее давление на белорусов и украинцев-малороссов, это факт. А то, что разделили при этом немцы между собой (австрийские с прусскими), претензии к ним. Но во всех этих искусственным интеллектом созданных текстах наверняка этого не будет. Там будет страшная Российская империя, у которой на поводу были вынуждены пойти невинная Пруссия и невинная Австрийская империя», — отметил Игорь Шишкин.

Эксперт констатировал, что в Польше это именно так подается. «А в Германии это иначе подается? В Австрии точно так же. А разве не будет там Вторая мировая война описана так, как это записано в резолюциях европейского парламента, что ее развязал Советский Союз вместе с Третьим рейхом? — сказал он. — 17 сентября, которое сейчас в Беларуси общенародный праздник, День народного единства. Как это там будет преподноситься? Как страшный и ужасный Советский Союз напал на бедную Польшу. В этом не приходится сомневаться».

В заключение Игорь Шишкин отметил, что искусственный интеллект хорош до тех пор, пока не задаться вопросом, кто будет его обучать?