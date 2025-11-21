Это места высокой опасности, где работает тяжелая техника, используются острые и тяжелые материалы, ведутся разные строительные операции.



У детей подобная техника и оборудование вызывают интерес. Однако возможность забраться на большую высоту или упасть в яму, шахту лифта может привести к непоправимым последствиям.

При проведении профилактических мероприятий на стройобъектах работники Госпромнадзора нередко сталкиваются с ситуациями, когда стройплощадка не полностью ограждена, а доступ на территорию контролируется недостаточно, особенно в дневное время. И если взрослые понимают, что незаконное проникновение на данные объекты грозит ответственностью, то дети отсутствие ограждения принимают за отсутствие запрета, чем и пользуются. Но, как показывает практика, даже кратковременное нахождение ребенка без присмотра вблизи строительных площадок может закончиться серьезными последствиями.

Уважаемые родители, объясняйте детям, что играть на стройплощадках нельзя, это опасно. Нарушение данного правила может привести к трагедии.

Старший инспектор Гомельского областного управления Госпромнадзора Алексей Голуб