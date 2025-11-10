Свыше 10,7 млн тонн зерна с учетом рапса и кукурузы собрали в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

«По оперативным данным на 10 ноября, с полей страны намолочено 10 725 тыс. т зерна вместе с рапсом и кукурузой. Это на 715 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года», — рассказали в пресс-службе.

В разрезе областей получено: в Минской — 2663 тыс. т, Брестской — 2172 тыс. т, Гродненской — 2096 тыс. т, Гомельской — 1366 тыс. т, Могилевской — 1359 тыс. т, Витебской — 1069 тыс. т.

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 97% площадей, что составляет 2239 тыс. га. Средняя урожайность зерна (с кукурузой) составляет 43,4 ц/га, что выше прошлогодней на 5,3 ц/га.

Заготовлено льнотресты 204 тыс. т, урожайность выше прошлогодней на 11,8 ц/га.

Кукуруза на силос и зеленый корм убрана с 100% площадей, что составляет свыше 1 млн га. Заготовлено сенажа 14 009 тыс. т (более 100% плана), силоса — 19 738 тыс. т (95% плана), травяных кормов — 9674 тыс. т кормовых единиц (96% плана).

Сахарная свекла убрана с 96% площадей, или 102 тыс. га. Накопано 5483 тыс. т корнеплода. Урожайность выше прошлогодней на 47 ц/га. На свеклоприемные пункты вывезено 75% свеклы, что составляет 4132 тыс. т.

Всего овощей, выращенных в открытом грунте, собрано 227 тыс. т, что на 72 тыс. т больше, чем на эту же дату прошлого года. Засеянные площади составляют более 8 тыс. га, уже убрано 99%.

Поднято зяби на площади 900 тыс. га, что составляет 63% от плана в 1432 тыс. га.