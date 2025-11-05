Свыше 5 млн тонн сахарной свеклы накопано в Беларуси, что на 516 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

В разрезе областей собрано: в Минской — 1691 тыс. т, Гродненской — 1648 тыс. т, Брестской — 1085 тыс. т, Могилевской — 503 тыс. т, Витебской — 44 тыс. т (область полностью завершила уборку), Гомельской — 35 тыс. т.

«Урожайность — 529 ц/га, что на 45 ц/га больше в сравнении с прошлым годом. Урожай корнеплода убран уже на 89% площадей, что составляет 95 тыс. га. Сахаристость свеклы более 16%, что также выше прошлогодней», — рассказали в пресс-службе.

Сахарной свеклы вывезено на свеклоприемные пункты 3813 тыс. т, что составляет 76% от накопанного.