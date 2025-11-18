В Гомельской области 20 ноября проведут ежемесячную техническую проверку электросиренного оборудования с запуском электросирен, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Во время проведения проверки МЧС просит жителей и гостей региона сохранять спокойствие, оставаться на своих местах и не предпринимать никаких действий.

В областном управлении напомнили: при подаче сигнала «Внимание всем!» путем включения электромеханических сирен, специализированных технических средств оповещения, а также других сигнальных средств необходимо включить радиоприемник и прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действия населения. Полностью прослушав речевую информацию, следует выполнить все рекомендации.